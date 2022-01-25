إسرائيل تسجل ارتفاعا بعدد الوفيات من جراء كورونا: نحو 40 حالة يوميا

كشف تقرير صحافي، مساء اليوم، الثلاثاء، أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد شهد ارتفاعا حادا خلال الفترة الماضية؛ وسط تقديرات بأن حالات الوفاة تضاعفت 40 مرة خلال الأسبوعين الماضيين، وباتت تقدر بنحو 40 حالة يوميا.

وأظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن مركز مراقبة جائحة كورونا التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، عصر اليوم، تسجيل ما بين 35 و 40 حالة وفاة يوم أمس، الإثنين؛ وأوضح مركز المراقبة أن "حصيلة الوفيات اليومية (بسبب كورونا) أمس كانت أكثر من 40 حالة، أي 40 ضعف العدد المسجل قبل أسبوعين".

وأوضح مركز المعلومات الحكومي حول تفشي جائحة كورونا أن "عدد الوفيات المسجلة كما يظهر في لوحة التحكم التابعة لوزارة الصحة يبلغ نحو 20 حالة وفاة يوميا في الأيام الأخيرة. لكن عمليا، شهدت الأيام الماضية ما بين 35 إلى 40 حالة وفاة، ولم يتم إصدار شهادات وفاة لجميع الحالات ولم يتم التحقق من الوفاة لكن التقديرات تشير إلى أن 95% من المتوفين ماتوا بسبب كورونا".

ولفتت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات التي تظهر في المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تشمل الحالات التي صدرت بشأنها شهادات وفاة مصادق عليها أظهرت أن فيروس كورونا هو السبب الرئيسي للوفاة؛ علما بأنه في الأيام الأخيرة، لم تنشر الوزارة معطيات كورونا بشكل منتظم بسبب الضغط الشديد الذي تشهده قواعد البيانات، في ظل العدد الكبير من الحالات التي تم التحقق من إصابتها بكورونا يوميا.

في المقابل، تشتكي المشافي الإسرائيلية من الازدحامات الكبيرة ونفاد قدرة تشغيل أقسام كورونا في المشافي، بالإضافة إلى سائر الأقسام التي تستقبل مرضى يتبين لاحقا إصابتهم بفيروس كورونا بعد وصولهم إلى المستشفى، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الصحة أنه "نحن نشهد ذروة الموجة الحالية التي يكون فيها احتمال الإصابة أعلى بكثير، لذلك ينصح السكان المعرضون للخطر والبالغون بتجنب الاتصال والمخالطة غير الضرورية حتى تنحسر الموجة وهو أمر متوقع قريبًا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "من المتوقع حدوث تغيير في مخطط الحجر الصحي للأطفال في الأطر التعليمية خلال الأسبوع المقبل، من أجل إعادتهم إلى الروتين التربوي. وتشير التقديرات إلى أن زيادة المخالطين داخل المدارس سيزيد من معدلات الإصابة لدى هذه الفئات العمرية".

وبحسب المعطيات الرسمية، يتلقى العلاج في المشافي الإسرائيلي نحو 2,256 مصابا بكورونا، من بينهم مرضى وصلوا لأسباب أخرى وتم تشخيص إصابتهم بكورونا خلال فحص روتيني لدى دخولهم إلى المستشفى. كما تظهر المعطيات ارتفاع الحالات الخطيرة إلى 856، بينهم 181 على جهاز التنفس الاصطناعي.

كما بيّنت المعطيات أن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 83,653 إصابة جديدة بكورونا، في حين سجلت 1,094,473 إصابة بكورونا منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري في حصيلة بلغت نحو 44% من الحصيلة التراكمية لحالات الإصابة بكورونا منذ تسجيل الإصابة الأولى في البلاد في آذار/ مارس 2020.

وأوضحت المعطيات أن مُؤشر انتقال العدوى R بلغ 1.23، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 570,968.

وعلى صعيد آخر، أوصت كل من لجنة مواجهة الأوبئة واللجنة الاستشارية التابعتين لوزارة الصحة، بإفساح المجال أمام من هم دون الـ60 عامًا وقد تجاوزت أعمارهم الـ18 عامًا ومرّت 5 أشهر على تعافيهم أو تلقّيهم الجرعة الثالثة بالحصول على الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا.



وأفادت الوزارة بأن هذه التوصية "جاءت على ضوء النتائج الإيجابية التي تدلّ على أن الجرعة الرابعة توفّر حماية أكثر بـ 3-5 أضعاف من المرض الخطير، ونحو ضعفين من انتقال العدوى مقارنة بمن تلقّى 3 جرعات فقط"، وأوضحت الوزارة أن التوصيات "تخضع لموافقة مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور نحمان آش".