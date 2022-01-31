إقالة رئيس تحرير "يسرائيل هيوم" بسبب استمراره بتأييد نتنياهو

أقيل رئيس تحرير صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، بوعاز بيسموت، من منصبه، اليوم، الإثنين، على خلفية استمراره في تأييد رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، خلافا للخط التحريري الجديد للصحيفة الداعم لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبرز خلاف بين بيسموت وإدارة الصحيفة، قبل عدة أسابيع، بعدما تقرر تبني خطا ليس داعما بالضرورة لنتنياهو، وذلك لأول مرة منذ تأسيس الصحيفة بهدف دعم نتنياهو من قبل الملياردير الأميركي اليهودي، شيلدون إدلسون، في العام 2007.

ودعا أحد أبرز كتاب الأعمدة في الصحيفة، أمنون لورد، الأسبوع الماضي، وعلى خلفية الأنباء حول صفقة بين نتنياهو والنيابة العامة بشأن تهم الفساد ضده، إلى تغيير نتنياهو كرئيس لحزب الليكود. وكتب لورد أن "على نتنياهو إيجاد الطريق من أجل نقل رئاسة الليكود إلى زعيم آخر".

وسيتولى محرر الملحق السياسي للصحيفة، عومير لحمنوفيتش، منصب القائم بأعمال رئيس التحرير "حتى إشعار آخر".

وتولى بيسموت رئاسة تحرير الصحيفة في العام 2017، خلفا لعاموس ريغف، الذي تولى المنصب منذ تأسيس الصحيفة. وغادر ريغف منصبه حينها بسبب رفضه إملاءات مكتب رئيس الحكومة نتنياهو في حينه، إلى جانب تقليص نشر صور زوجة نتنياهو.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مصادر مؤيدة لنتنياهو قولها إن "يسرائيل هيوم" تحولت إلى داعمة لبينيت. وهاجم نجل نتنياهو، يائير، الصحيفة وقال إنها تحولت إلى "أداة دعائية لبينيت".