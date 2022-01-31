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الصحة الإسرائيلية: 74312 إصابة جديدة بكورونا و1099 بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 10:26

الصحة الإسرائيلية: 74312 إصابة جديدة بكورونا و1099 بحالة خطيرة
إصابات كورونا تعاود الارتفاع (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 74312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت تواصل الإصابات الخطيرة تسجيل معدلات قياسية، وذلك على الرغم من التراجع الطفيف على معامل تناقل العدوى، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا سجلت 39830 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الإصابات النشطة إلى 421490 إصابة نشطة، وبذلك يبلغ الإجمالي التراكمي للإصابات 2858995 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 8724 حالة وفاة.

وعلى الرغم من التراجع في الإصابات التي سجلت في الأيام الأخيرة، إلا أن وزارة الصحة وبالتعاون مع محطات الفحص المتنقلة كثفت من الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 249938 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 29.73% منها موجبة، في مؤشر لعودة الارتفاع بالفحوصات الموجبة.

ومع استمرار تفشي الفيروس، يلاحظ الارتفاع المتواصل في الحالات التي بحاجة لرعاية طبية في المستشفى، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 2683 مصابا بينهم 1099 بحالة خطيرة، و1241 بحالة طفيفة، بينما تم ربط 241 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا بإصابات كورونا الخطيرة وكذلك بوفيات كورونا، فيما لوحظ التراجع الطفيف بمعدل الإصابات اليومي، وخلال الأسبوع الأخير شخصت 462220 إصابة بكورونا بتراجع بنسبة 10.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 1116 إصابة خطيرة بارتفاع 21.2%، وكذلك تسجيل 214 حالة وفاة بارتفاع بنسبة 38.19% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

بودكاست عرب 48

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#معامل تناقل العدوى

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