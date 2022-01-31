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هجوم سيبراني يستهدف حوض بناء السفن الإسرائيلي

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 15:16

هجوم سيبراني يستهدف حوض بناء السفن الإسرائيلي
(تصوير: حوض بناء السفن الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت مجموعة "غولد بوند"، وهي الشركة اللوجيستية التي تدير حوض بناء السفن الإسرائيلي، أنها تعرضت لهجوم سيبراني، خلال الليلة الماضية.

وقالت المجموعة في بيان للمستثمرين اليوم، الإثنين، إنه حدثت تشويشات في حواسيب الشركة، وبعد ذلك جرى رصد ما بدا أنه "جهة غريبة، وليس مسموحا لها، اخترقت منظومة الحواسيب والمعلومات في الشركة وعملت على تشويش تشغيل منظومات الشركة و/أو إخراج معلومات منها. ولم تطالب الشركة بدفع فدية".

وأشار موقع صحيفة "غلوبس" الإلكتروني إلى أن الهجوم والاختراق السيبراني ليس مرتبطا بحوض بناء السفن الإسرائيلي، التي تعمل خدمات الحوسبة فيها بالشكل المعتاد.

واستعانت الشركة بـ"الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" وبجهات مهنية خارجية أخرى، الذين يعملون على رصد وإحباط اختراق منظومات الحوسبة التابعة للشركة. ولا يزال معظم منظومات حوسبة الشركة معطلة حتى الآن، "وبضمن ذلك بسبب مبادرة الشركة إلى عمليات مانعة". كذلك تعطل موقع مجموعة "غولد بوند" وليس متاحا.

وأضافت الشركة أنها تعمل من أجل تقليص حجم الأضرار التي نجمت عن الاستهداف المباشر لحواسيبها، وأنه "ليس بالإمكان تقدير حجم الضرر اللاحق أو قد ينجم بسبب هذا الحدث" وفقا لبيان الشركة.

وتابعت الشركة انه "يتوقع حدوث تشويشات في العمل اللوجستي في ميناء أشدود".

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#حوض بناء السفن الإسرائيلي
#هجوم سيبراني
#ميناء أشدود

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