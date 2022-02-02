الصحة الإسرائيلية: 60329 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة بتراجع

شخصت 60329 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الثلاثاء، فيما لوحظ التراجع في الإصابات الخطيرة وتناقل العدوى والإصابات، كما واصلت نسبة الفحوصات الموجبة بالتراجع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباحا، سجلت 25677 إصابات جديدة بالفيروس لترتفع الإصابات النشطة إلى 435189، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي شخصت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020 حوالي 2987977 إصابة، بينما بلغ إجمالي وفيات كورونا 8926 حالة وفاة.

وعلى الرغم م ن التراجع في العدوى، تواصل المستشفيات في البلاد تسرير 2763 مصابا، بينهم 1085 مصابا بحالة خطيرة و316 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 260 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع استمرار انتشار الفيروس، واصلت صناديق المرضى بالتعاون مع محطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 230715 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 26.15% منها موجبة، في وقت واصل معامل تناقل العدوى بالتراجع وبلغ أقل من 1.

وخلال الأسبوع الأخير، شخصت 430565 إصابة بكورونا بتراجع بنسبة 18.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 1183 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 16.4%، فيما أعلن عن وفاة 279 مصابا بكورونا بارتفاع بنسبة 14.3%.

وتأتي هذه المعطيات، فيما قررت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، تقليص تقييدات الشارة الخضراء، لينحصر وجوب إظهار الشارة بدءا من يوم الأحد المقبل، على المناسبات التي يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص، مثل الأعراس والحفلات.

وتقرر أيضا إلغاء ضرورة تقديم نتيجة سالبة لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالنسبة للأشخاص المتعافين، وغير متلقّي اللقاحات المضادة للفيروس، كشرط للسفر خارج البلاد.

كما قررت وزارة الصحة، أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل، لن يكون هناك أي ضرورة لإجراء اختبار كورونا للمتعافين ولغير المطعمين الذين يغادرون البلاد. ويشار إلى أن هذا القرار لا ينطبق على الدول التي تشترط تقديمَ نتيجة فحص سالبة، للدخول إليها.