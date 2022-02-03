ارتياح إسرائيلي من عملية اغتيال القريشي: أميركا ما تزال هنا

أحاطت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل بعملية اغتيال زعيم "داعش" في سورية، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الرسمية ("كان ١١")، مساء اليوم، الخميس.

وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على الاغتيال، بالقول إنّ "أصبح العالم مكانًا أكثر أمانًا الآن بعد أن تمت تصفية زعيم ’داعش’، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي" وبارك للولايات المتحدة "وللجنود الأمريكيين الشجعان على إنجاز هذه العملية الجريئة. علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".

بينما قال وزير الأمن، بيني غانتس، في ختام زيارته إلى البحرين، إنّ عملية اغتيال زعيم "داعش" هي "مهمّة وشجاعة". وتابع "لن أدخل إلى التفاصيل العملياتية، لكنّني أعتقد أن هذا مهمّ جدًّا، هذه رسالة مهمّة للعالم – عندما تريد الولايات المتحدة، فهي قادرة".

وذكرت "كان ١١"، في تقرير لمراسليها السياسي والعسكري، أنّ العملية تأتي بعد انتقادات للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإسرائيل والإمارات وفي دول أخرى للنشاطات الأميركية، من ضمنها الانسحاب من أفغانستان و"عدم رد الولايات المتحدة في عدد من الحالات، بينها الهجوم المنسوب لإيران على قاعدة التنف الأميركية قبل عدّة أشهر"، وتابعت القناة أنّ "رسالة الولايات المتحدة من هذا الاغتيال، الذي نفّذ من قبل قوات كوماندو في عملية بريّة، أن أميركا ما تزال موجودة في الشرق الأوسط".

وبحسب القناة، تساعد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي لا يزال موجودًا في صدمة "الانسحاب المتسرّع" من أفغانستان. "وإحدى الادعاءات التي طرحت بعد الانسحاب، هي أن أميركا غير قادرة على التعامل مع الإرهاب، بعدما تسحب قواتها". "والآن، الإدارة الأميركية أثبتت أن هذا ممكن، على الأقلّ في هذه الحالة: وجود أدنى للقوات على الأرض، واستخدام قوات خاصّة والاستناد إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أتاحوا نجاح هذه العملية".

وفي وقت سابق، الخميس، قال بايدن في كلمة إلى الشعب الأميركي إنّ القرشي فجّر نفسه. وتابع "لعلمنا أنّ هذا الإرهابي اختار أن يحيط نفسه بعائلات، بينها أطفال. اتّخذنا خيار تنفيذ غارة للقوات الخاصة مع كلّ ما لها من مخاطر أكبر بكثير على عناصرنا، بدلًا من استهدافه بضربة جوية".

وأضاف "لقد اتّخذنا هذا الخيار لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

من جانبه، زعم مسؤول كبير لوكالة فرانس برس إنّ كلّ القتلى الذين سقطوا خلال الغارة قضوا حين فجّر القرشي نفسه، وليس بنيران القوات الأميركية.

وقال بايدن إن الجيش الأميركي "أزال من ساحة المعركة" زعيم التنظيم، خلال عملية جرت في شمال سورية ليل الأربعاء الخميس.

وأشار بايدن إلى أن جميع الجنود الأميركيين "سالمون".