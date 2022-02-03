الصحة الإسرائيلية: 755 وفاة بكورونا منذ مطلع العام

توفي 755 شخصًا منذ بدء هذا العام، بحسب ما ذكرت وزارة الصحّة الإسرائيلية، مساء الخميس، ما رفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة أكثر من تسعة آلاف.

وفي هذا الأسبوع، لوحده، توفي 233 شخصًا بعد إصابتهم بالفيروس. وسجّل يوم الأحد الماضي ذروة هذه الموجة في الوفيات، بـ55 وفاة، بحيث تجاوز عدد الوفيات اليومي في هذا اليوم، عدد كل الوفيات خلال كانون الأوّل/ديسمبر الماضي كلّه، بينما توفي في يوم الثلاثاء 54 مصابا.

ويتّضح من معطيات وزارة الصحّة أنّ 62% من المتوفين بكورونا خلال الشهر الأخير فوق الـ80 عامًا.

وتأتي هذه المعطيات، فيما قررت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، تقليص تقييدات الشارة الخضراء، لينحصر وجوب إظهار الشارة بدءا من يوم الأحد المقبل، على المناسبات التي يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص، مثل الأعراس والحفلات.

وتقرر أيضا إلغاء ضرورة تقديم نتيجة سالبة لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالنسبة للأشخاص المتعافين، وغير متلقّي اللقاحات المضادة للفيروس، كشرط للسفر خارج البلاد.

كما قررت وزارة الصحة أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل، لن يكون هناك أي ضرورة لإجراء اختبار كورونا للمتعافين ولغير المطعمين الذين يغادرون البلاد. ويشار إلى أن هذا القرار لا ينطبق على الدول التي تشترط تقديمَ نتيجة فحص سالبة، للدخول إليها.