الصحة الإسرائيلية: 87 وفاة بكورونا و58472 إصابة الأربعاء

توفي 87 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا فيما شخصت 58472 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، أمس الأربعاء، في وقت واصل معامل تناقل العدوى (R) في الانخفاض، وذلك في مؤشر لتراجع المنحنى الوبائي للموجة الخامسة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ويلاحظ أن نسبة عالية من الإصابات يتم تسجيلها في المدارس، أمس الأربعاء، تم تشخيص 28347 إصابة بصفوف الطلبة، حيث يوجد 185 ألف حالة نشطة بصفوف الطلاب والطالبات وخاصة بجيل الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، بينما الحالات النشطة بصفوف المعلمين بلغت 6134 إصابة.

ورغم تراجع العدوى والإصابات، إلا أن الحالات التي بحاجة لرعاية طبية وتسرير بارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 2753 مصابا، بينهم 1096 مصابا بحالة خطيرة و258 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي

ومع بدء تراجع المنحنى الوبائي للموجة الخامسة، بلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 475117 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في البلاد في آذار/مارس 2020 أكثر من 3 ملايين إصابة، بينما الوفيات بلغت 9013 حالة وفاة مع تسجيل 87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع تراجع الإصابات، يواصل معامل تناقل العدوى بالتراجع ليبلغ 0.9، علما أن الغالبية من الإصابات التي شخصت خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كانت جراء إجراء فحصوات كورونا السريعة بواقع 32.7%.

وتظهر الإحصاءات أن الغالبية العظمى من الإصابات شخصت بصفوف الفتية والشباب بواقع 11.1% بالفئة العمرية 10 سنوات إلى 19 عاما، بينما بلغت النسبة 10.2% بصفوف الشريحة العمرية 20 إلى 29 عاما.

وفي ظل انتشار الفيروس تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بحملة التطعيم ضد الفيروس، حيث أظهرت المعطيات توزيع 17.9 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا، بينها 4.4 مليون للجرعة الرابعة، حيث أعيطت، أمس الأربعاء، نحو 9 آلاف جرعة تطعيم منها 1900 جرعة للأطفال ونحو 5 آلاف جرعة رابعة.