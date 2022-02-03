غانتس ونظيره البحريني يوقعان اتفاق تعاون أمني

وقع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الدفاع البحريني، عبد الله بن حسن النعيمي، في المنامة اليوم، الخميس، على اتفاق تعاون أمني بين إسرائيل والبحرين، كما التقى غانتس مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

ويأتي التوقيع على اتفاق التعاون الأمني بعد نحو سنة ونصف السنة من توقيع "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات والتحالف بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات. ويمهد الاتفاق لتعاون استخباراتي وتدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين.

والتقى غانتس أيضا مع ولي العهد ورئيس الحكومة البحرينية، سلمان بن حمد آل خليفة، وومع القائد العام للقوات المسلحة، خليفة بن أحمد آل خليفة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس قوله إن "التعاون الإستراتيجي، الذي نجلبه اليوم إلى ذروة جديدة من خلال توقيع الاتفاق واللقاء الهام مع الملك، هو استمرار لإتفاقيات أبراهام التاريخية والعلاقات الآخذة بالتطور بين الشعبين والأفراد".

وأضاف غانتس أنه "بعد سنة فقط على توقيع الاتفاقيات، بتنا نتواجد في اتفاق أمني هام سيسمح بتعاون واسع ويعزز أمن الدولتين واستقرار المنطقة كلها".

غانتس وملك البحرين، اليوم (وزارة الأمن)

وزار غانتس وقائد سلاح البحرية الإسرائيلية، دافيد سيلاع، صباح اليوم، قاعدة الأسطول الخامس الأميركي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تولي أهمية بالغة لتوثيق علاقاتها مع البحرين، كونها قريبا جدا من الناحية الجغرافية لإيران. وفي المقابل، سيكون بإمكان البحرين إجراء اتصالات عميقة مع شركات أمنية إسرائيلية تصنع أسلحة ترغب بشرائها.

وأثارت زيارة غانتس للبحرين، التي وصلها أمس من دون إعلان مسبق عنها، انطباعا إيجابيا في جهاز الأمن الإسرائيلي، خاصة وأن ملك البحرين جعلها زيارة رسمية معلنة "بمصادقة سعودية"، حسب التقارير الإسرائيلية، الأمر الذي "يحولها إلى مقولة سياسية وأمنية – إقليمية".

وحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن توقيع مذكرة التفاهمات الأمنية بين الجانبين سيسمح بإضافء صبغة رسمية على إجراءات التعاون الاستخباراتي ولقاءات ضباط كبار، وهي إجراءات كانت سرية في الماضي.

وقال غانتس "إننا جاهزون للمساعدة وكذلك للانضمام إلى تعاون عسكري من أجل الاهتمام بالاستقرار، ومن أجل أن يتمكن اصدقاؤنا من الوجود والازدهار بأمان، ونحن سنكون محميين أكثر أيضا مقابل التحديات المختلفة".