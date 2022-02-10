كم سيحد الاتفاق النووي من الزمن اللازم لإيران للوصول إلى قنبلة نووية؟

يقدّر خبراء إسرائيليون أن الاتفاق النووي، في حال التوصّل إليه، مع إيران سيحدّد الفترة اللازمة لوصول إيران إلى كمية اليورانيوم المخصّب بدرجة عالية تكفي لصنع قنبلة نووية بـ4 إلى 6 أشهر، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول إسرائيلي رفيع.

بينما يقدّر مسؤولون أميركيون أن الفترة هي بين 6 إلى 9 أشهر، بحسب ما ينقل الموقع عن مسؤولين في الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية مطّلعين على المحادثات الإستراتيجية بين إسرائيل وواشنطن.

ومع ذلك، يزيد الاتفاق النووي من الزمن اللازم لإيران الآن لجمع هذه المواد، والذي تشير التقديرات الإسرائيلية الآن إلى أنه 5 أسابيع.

يذكر أن الاتفاق النووي الذي وقّع في العام 2015، حدّد هذه الفترة بعام، لكنّ انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي سرّع من الإجراءات الإيرانية التي قصّرت هذه الفترة.

وعلم المسؤولون الإسرائيليين من الأميركيين خلال جولة المباحثات الأخيرة التي عقدت قبل أسبوعين عبر الفيديو، أنّ الاتفاق الحالي لن يشمل تدمير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتطورة، التي طوّرتها إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، الذي كان يحظرها.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع إنّ الاتفاق الجديد سيقتصر على تخزين هذه الأجهزة في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما أثار مخاوف إسرائيلية من قدرة إيران على إعادة العمل بها في فترة وجيزة للغاية.

ويجري مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، مشاورات مع المسؤولين الأميركيين حول مفاوضات فيينا والبرنامج النووي الإيراني، بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

ولفت المراسل السياسي لموقع "واللا"، باراك رافيد، أنه من المقرر أن تكون المحادثات بين حولاتا وسوليفان امتدادًا للمكالمة الهاتفية بين بايدن بينيت، والتي عرض خلالها الأخير، على حد قوله، الموقف الإسرائيلي من القضية الإيرانية "بأبعاد وزوايا جديدة".

وفي إحاطة لصحافيين، الإثنين، قال بينيت إنه أوضح للرئيس الأميركي أن "إسرائيل ستحتفظ بحقها في التصرف (ضد إيران) في جميع الأحول، بغض النظر عما إذا أفضت المفاوضات في فيينا عن اتفاق نووي أم لا. وفي بيان صادر عن البيت الأبيض عقب المكالمة، نُقل عن الرئيس بايدن قوله إن "بإمكان إسرائيل الحفاظ على حقها التصرف حيال إيران".