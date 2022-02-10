كورونا بالبلاد: 67 وفاة و36835 إصابة الأربعاء

توفي 67 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما سجلت 36835 إصابة بالفيروس، أمس الأربعاء، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالوفيات رغم التراجع بمعدل الإصابات اليومي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا سجلت 4529 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الإصابات النشطة إلى 324802 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، حوالي 3337574، بينما وفيات كورونا بلغت 9270 بتسجيل 76 حالة وفاة، أمس الأربعاء.

ورغم تراجع المنحنى الوبائي، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الأربعاء، أخذ 146599 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 25.13% منها موجبة.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف بالعدوى والإصابات، تتواصل الإصابات التي بحاجة لتسرير بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 2525 مصابا، بينهم 1123 مصابا بحالة خطيرة و344 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 274 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع انحسار الموجة الخامسة لوحظ في الأسبوع الأخير التراجع بمعدل الإصابات والوفيات والحالات الخطيرة، حيث سجل خلال الأسبوع الأخير 289657 إصابة بتراجع بنسبة 31.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، و1059 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 11.2%، بينما سجلت 293 حالة وفاة بتراجع بنسبة 20.2%.

وتأتي هذه المعطيات، فيما صرح مسؤول رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه يتوقع أن يكون تراجع موجة فيروس كورونا الخامسة بطيئا.

ولفت إلى أن معدل الوفيات من جراء الإصابة بكورونا في هذه الموجة مرتفعة، لكن التقديرات في المعطيات النهائية ستكون أدنى من الموجات السابقة.

ورأى مسؤول رفيع آخر في الوزارة، أن موجة كورونا الخامسة لن تكون الأخيرة وأنه ينبغي الاستعداد لموجة سادسة، ليس معروفا متى سيبدأ انتشارها.

وقال إن تزايد انتشار الفيروس متعلق بعدة أمور، بضمنها نشوء متحورات جديدة محتملة وبمخاطر أن الذي اصيب بعدوى "أوميكرون" سيصاب بعدوى متحورات جديدة مرة أخرى.