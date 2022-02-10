وكيل الخارجية الإسرائيلية يزور تركيا سرا ويلتقي مستشار إردوغان

زار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، تركيا سرا الشهر الماضي، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى تركيا، الشهر المقبل، وفقا لموقع "واينت" الإلكتروني.

والتقى أوشفيز مع إبراهيم قالين، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يتولى رسميا منصب مستشار إردوغان الإعلامي، ولكنه يعتبر المستشار السياسي للرئيس التركي وأحد أكثر المقربين منه.

وأشار "واينت" إلى أن المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة، إيريت ليليان، حافظت على اتصال دائم منذ فترة طويلة مع قالين، الذي كان له دور كبير في واقعة اعتقال والإفراج عن الزوجين الإسرائيليين أوكنين، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وهذه الزيارة الأولى لمسؤول سياسي رفيع، مثل أوشفيز، إلى تركيا منذ ست سنوات. وفي العام 2016، زار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية في حينه، يوفال روتيم، تركيا في أعقاب عملية تفجيرية انتحارية في إسطنبول، وقُتل فيها ثلاثة مواطنين من إسرائيل.

وفي موازاة ذلك، قالت صحيفة "ملييت" التركية إنه من المتوقع أن يزور مسؤول تركي رفيع إسرائيل قريبا، في إطار الإعداد لزيارة هرتسوغ إلى تركيا، ولقائه إردوغان، والتي تعتبر أنها زيارة ستقود إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين إثر أزمة دبلوماسية مستمرة منذ العام 2009.

وأعلن إردوغان، يوم الخميس الماضي، أن هرتسوغ، سيزور تركيا أواسط آذار/ مارس المقبل، كما جرت دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى المشاركة في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، الذي سيعقد بين 11 – 13 آذار/مارس المقبل.

ويوم الأحد الماضي، اتصل هرتسوغ هاتفيا بإردوغان بذريعة الإطمئنان عليه بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا، وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ "تمنى الشفاء التام لإردوغان بعد إصابته، فيما قدم الرئيس التركي الشكر لنظيره الإسرائيلي على اهتمامه بصحته".