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شاكيد تسعى لتعيين مقربين في رئاسة لجان تنظيم وبناء

تاريخ النشر: 15/02/2022 - 16:06

شاكيد تسعى لتعيين مقربين في رئاسة لجان تنظيم وبناء
شاكيد (أرشيفية - المكتب الإعلامي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تدفع وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، تعيين رؤساء لعدة لجان تنظيم وبناء في أنحاء البلاد، بينهم ثلاثة على الأقل يتولون مناصبهم كممثلين عن حزب "البيت اليهودي"، وهو أحد مركبات حزب "يمينا" الذي تنتمي شاكيد إليه، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.

وتسعى شاكيد إلى تعيين عضو "البيت اليهودي"، شمعون حازان، رئيسا للجنة التنظيم والبناء في بلدة "حَريش". وكان حازان، وهو نائب رئيس البلدية، قد امتدح شاكيد مؤخرا، قائلا "نشكر الله على أنك في وزارة الداخلية".

كذلك تسعى شاكيد إلى تعيين مقربيْن آخرين، الأول، أوري بوسكيلا، رئيسا للجنة التنظيم والبناء في مدينة بات يام، وهو نائب رئيس البلدية هناك. والثاني، أفيهو بن موشيه، عضو المجلس البلدي في مدينة رمات غان، رئيسا للجنة التنظيم والبناء. وكلاهما عضو في "البيت اليهودي" وعلى اتصال دائم مع شاكيد في شؤون سياسية أيضا.

ويعترض مكتب المستشار القضائي في وزارة الداخلية على قسم من هذه التعيينات لكونها تعيينات سياسية، لكن شاكيد تدعي أنه لا توجد مشكلة في ذلك بزعم أن لديهم مؤهلات مهنية.

ويعتبر منصب رئيس لجنة تنظيم وبناء بالغ التأثير على التخطيط والبناء في السلطات المحلية، كما أن رواتب من أعلى رواتب موظفي الدولة.

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#وزارة الداخلية الإسرائيلية
#أييليت شاكيد
#تعيينات سياسية
#حزب "البيت اليهودي"

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