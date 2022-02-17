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الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيّرة لـ"حزب الله"

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 18:10

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيّرة لـ"حزب الله"
طائرة مسيّرة لـ"حزب الله" أسقطها الاحتلال سابقًا
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أسقط الجيش الإسرائيلي، اليوم، الخميس، طائرة مسيّرة لـ"حزب الله" اللبناني دخلت المجال الجوي الإسرائيلي.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن المسيّرة كانت تحت رصد وحدات الرقابة الجوية "طوال الحدث".

وتبدي إسرائيل تحسّبًا كبيرا من المسيّرات، خصوصًا لاحتمال تعرّضها لهجمات بطائرات مسيّرة من لبنان وسورية والعراق، وحتى من اليمن أو من إيران مباشرة.

ومساء الأربعاء، ذكرت هيئة البثّ الرسمية "كان 11" أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال "وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران" على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن "المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية، ستتواصل".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن "من السهل جدًا تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة" ضد أهداف إسرائيلية.

وكشفت القناة عن إحباط هجوم بطائرتين مُسيرتين تم إطلاقهما من إيران في العراق، مشيرة إلى "مخاوف من أن هاتين الطائرتين كانتا موجهتين للانفجار في إسرائيل"، وذلك على خلفية "المساعدات التي تقدمها إسرائيل في الهجمات على الحوثييّن في اليمن وضد المجموعات المسلحة الموالية لإيران".

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وشدّد المسؤول على أن "هذا التهديد جدي"، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "تتعامل معه بكل الوسائل الممكنة".

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#حزب الله
#لبنان
#الجيش الإسرائيلي
#طائرة مسيّرة

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