240 وفاة بكورونا خلال أسبوع: إقرار عدم تمديد الشارة الخضراء

تقرر في ختام مداولات عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، عدم تمديد خطة الشارة الخضراء. وقال بينيت إن "هذه الموجة كُسرت. ولذلك حان الوقت لتحرير تدريجي (من قيود كورونا). ومن ناحيتي، ينبغي الاستعداد لتحرير من القيود قريبا".

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وأضاف بينيت "أننا نرى تراجعا كبيرا في عدد المرضى بحالة خطيرة. وإستراتيجيتنا، بإبقاء الاقتصاد مفتوحا إلى جانب مكافحة وتنفيذ خطوات ضد كورونا، جلب دولة إسرائيل إلى أن تكون رقم 1 في النمو بين الدول المتطورة، وإلى مستوى نمو اقتصادي لم نشهد مثله منذ 21 عاما".

وتابع أنه "في المقابل، سنستعد للموجة القادمة. وأريد أن نستخلص الدروس من إدارة هذه الموجة وأن نكون مستعدين لسيناريوهات مستقبلية".

وأوصت وزارة الصحة، خلال المداولات، بوقف فحوصات "أنتيغن" الرسمية ابتداءا من مطلع الشهر المقبل، وإجراء فحوصات PCR لجميع السكان.

وكانت المداولات متوترة، وتبادل بينيت ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، الصراخ، بعد أن أيد بينيت إزالة كافة الشروط على دخول السياح، فيما عارضت وزارة الصحة ذلك.

وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، بأن 240 مريضا بفيروس كورونا توفوا خلال الأيام السبعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9710 منذ بداية الجائحة.

وشُخصت إصابة 21,152 شخصا بالفيروس، أمس، إثر إجراء 111,273 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 19.01%. ويبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 173,685. وإضافة إلى مرضى كورونا، يتواجد حاليا 33,536 شخصا في حجر صحي.

ويرقد في المستشفيات 1996 مريضا بكورونا، 886 منهم في حالة خطيرة، وبينهم 263 يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتراجعت الإصابات بالفيروس خلال الأيام السبعة الماضية قياسا بالأيام السبعة السابقة بنسبة 43.2%، وبلغ عددها 165,310 إصابة. كما تراجع عدد الحالات الخطيرة بنسبة 38.1%، وتراجع عدد الوفيات بنسبة 36.2%. وتراجع عدد فحوصات كورونا بنسبة 29.5%.

وتلقى 705,818 شخصا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، وتلقى 4,458,073 شخصا الجرعة الثالثة، وتلقى 6,115,569 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 6,696,863 الجرعة الأولى.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية رفع القيود التي فرضتها في محاولة لمنع انتشار جائحة كورونا، مع بداية آذار/مارس المقبل. وقرر وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، والمسؤولون في وزارة الصحة، في اجتماع عقد مساء أمس، الشروع تريجيًا برفع القيود التي تم فرضها في أعقاب بدء انتشار المتحورة "أوميكرون".