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بطلب من الإمارات: إسرائيل تطالب واشنطن بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 13:58

بطلب من الإمارات: إسرائيل تطالب واشنطن بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"
مقاتلون حوثيون (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تمارس إسرائيل ضغوطا على إدارة بايدن من أجل تصنيف الحوثيين في اليمن "تنظيما إرهابيا"، وذلك بناء على طلب من الإمارات، وفق ما نقل موقع "تايمز أو إسرائيل" اليوم، الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين مطلعين.

ووافقت إسرائيل على الطلب الإماراتي، وأبلغت مسؤولين في إدارة بايدن بأن إعادة فرض هذا التصنيف للحوثيين سيحد من نفوذ إيران "المتهور" في المنطقة، بحسب أحد المسؤوليْن، الذي أضاف "نحن لا نفعل ذلك من أجل الإماراتيين فقط. نعتقد أن مثل هذه الخطوة في مصلحة الجميع".

وأدرج الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحوثيين في قائمة "المنظمات الإرهابية"، في نهاية ولايته. وبعد شهر، ألغى بايدن هذا القرار، وسعت إدارته لبدء محادثات السلام وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في اليمن.

إلا أن بايدن صرح مؤخرا أن إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" قيد النظر. وبحسب مصدر مطلع، فإن مجلس الأمن القومي أبدى ارتياحه للفكرة، في حين أن آخرين في الإدارة ما زالوا أكثر ترددا.

ولا تصنف إسرائيل الحوثيين على أنهم "جماعة إرهابية"، لكن وزير خارجيتها، يائير لبيد، قال لموقع "واللا" الإلكتروني، الأسبوع الماضي، إنه عليها النظر في هذا التصنيف، واصفا الحوثيين بـ"وكيل الإرهاب الإيراني".

ويشن التحالف بقيادة السعودية هجمات شديدة على مواقع الحوثيين في اليمن، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين، فيما يقصف الحوثيون أهدافا في السعودية والإمارات بصواريخ وطائرات من دون طيار.

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#إسرائيل
#اليمن
#الحوثيون
#إدارة بايدن
#الإمارات

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