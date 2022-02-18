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الصحة الإسرائيلية: وفاة 90 مريضا بكورونا منذ أمس

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 15:10

الصحة الإسرائيلية: وفاة 90 مريضا بكورونا منذ أمس
قسم كورونا في مستشفى "رامبام" (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة اليوم، الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى 9800، أي أكثر بـ90 وفاة من الحصيلة التي أعلنت عنها الوزارة صباح أمس.

وشُخصت إصابة 15,297 شخصا بالفيروس، أمس، إثر إجراء 93,671 قحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 16.33%.

ويرقد في المستشفيات 1857 مريضا بكورونا، و827 منهم في حالة خطيرة، بينهم 259 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا حاليا 152,503 أشخاص، بينهم 16,649 شخصا دخلوا إلى حجر صحي، أمس، وهناك 37,015 شخصا آخر يتواجدون في حجر صحي ولم تثبت إصابتهم بالفيروس.

ويتواجد في الحجر الصحي 2154 من الطواقم الطبية، بينهم 326 طبيبا و635 ممرضة. وانخفض معامل تناقل العدوى إلى 0.67.

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#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#حصيلة الوفيات

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