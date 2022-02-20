الصحة الإسرائيلية: 41 وفاة و10354 إصابة جديدة بكورونا

شخصت 10354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما مؤشر لانحسار الموجة الخامسة للوباء مع التراجع في الإصابات والعدوى والفحوصات الموجبة، حيث ستدخل اليوم إلى حيز التنفيذ التعليمات لرفع قيود كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

يأتي ذلك، فيما دخل إلى حيز التنفيذ وقف العمل بـ"الشارة الخضراء"، بموجب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، فيما تعتزم الحكومة الإسرائيلية رفع القيود التي فرضتها في محاولة لمنع انتشار جائحة كورونا، مع بداية آذار/ مارس المقبل.

ومنذ منتصف الليل سجلت 1875 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات النشطة 138824، حيث لوحظ التراجع بنتائج الفحوصات الموجبة التي توقفت عند 20.61% بعد أخذ 50244 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا.

ومع تراجع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 0.67، يرقد في مستشفيات البلاد 1848 مصابا، 832 بحالة خطيرة، بينهم 317 مصابا بحالة خطيرة جدا بينما تم ربط 256 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى الرغم من انحسار الموجة الخامسة، بيد أن وفيات كورونا ما زالت مرتفعة، حيث توفي 41 مصابا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 9841 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي إصابات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، أكثر من 3540866 إصابة.

لوحظ خلال الأسبوع الأخير استمرار التراجع بالإصابات والعدى ووفيات كورونا، حيث تم تشخيص 135275 إصابة جديدة بانخفاض بنسبة 43.8% مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما شخصت 575 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 36.7%، بينما سجلت 168 حالة وفاة بانخفاض بنسبة 56.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.