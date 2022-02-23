الصحة الإسرائيلية: 37 وفاة و12101 إصابة بكورونا الثلاثاء

توفي 37 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 12101 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الثلاثاء، وذلك على الرغم من استمرار التراجع بالإصابات والعدوى، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، سجلت 1610 إصابات جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات النشطة 110205، في مؤشر لاستمرار التراجع بالإصابات.

ومع انحسار الموجة الخامسة للجائحة، بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، حوالي 3583925 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للوفيات 10040 حالة وفاة.

ومع تراجع معامل تناقل العدوى (R) الذي بلغ 0.6، لوحظ الانخفاض الطفيف في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1539 مصابا، بينهم 693 مصابا بحالة خطيرة و278 مصابة بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 240 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 153 مصابا بالمتوسطة، و641 مصابا بالطفيفة.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث أخذت، أمس الثلاثاء، 84233 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 14.37%، في مؤشر لاستمرار التراجع بنتائج الفحوصات الموجبة.

ومع البدء برفع قيود كورونا وإلغاء العمل بـ"الشارة الخضراء"، لوحظ التراجع الملفت في عدد الأشخاص ممن يتم إخضاعهم للحجر الصحي، حيث، أخضع، أمس الثلاثاء، 14849 شخصا بالحجر الصحي ليبلغ إجمالي من يتواجدون بالحجر 304111، وذلك بعد أن تجاوز عددهم في مطلع شباط/فبراير الجاري حوالي 250.000.

ويواصل معدل الإصابات والوفيات الأسبوعي بالانخفاض، حيث سجلت خلال الأسبوع الأخير 102366 إصابة جديدة بانخفاض بنسبة 43.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 451 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 39.5%، بينما سجلت 182 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير بتراجع بنسبة 51.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.