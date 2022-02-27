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روسيا: التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل في سورية يتواصل كالمعتاد

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 18:50

روسيا: التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل في سورية يتواصل كالمعتاد
منطقة الحدود بين إسرائيل وسورية في الجولان المحتل (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أرسلت السفارة الروسية في إسرائيل رسالة طمأنة إلى تل أبيب، اليوم، الأحد، حول المخاوف التي أثيرت في إسرائيل مؤخرا بشأن استمرار التنسيق الأمني مع موسكو في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية في سورية.

وفي بيان صدر عنها، اعتبرت السفارة الروسية لدى تل أبيب أن بوسع الحكومة الإسرائيلية اتخاذ "مقاربة ذكية ودبلوماسية"، إزاء الموقق الرسمي الإسرائيلي من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

في المقابل، شددت السفارة على أن آلية التنسيق الأمني ​​بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي في كل ما يتعلق بسورية، "أثبتت فعاليتها وستستمر في العمل".

وقالت السفارة الروسية إن موسكو تأخذ "في الاعتبار مخاوف إسرائيل المشروعة ونقيم علاقات وثيقة مع نظرائنا الإسرائيليين. لا نريدهم أن يتم استخدام الأراضي السورية للعمل ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى".

وعن ردود الفعل الإسرائيلي حول الغزو الروسي لأوكرانيا، ذكرت السفارة "نأمل أن تتخذ إسرائيل مقاربة ذكية ودبلوماسية، وأن تتعامل بتفهم مع للأسباب التي دفعت القيادة الروسية لاتخاذ قرار بشأن العملية العسكرية - وخاصة حماية مواطني دونباس واجتثاث النازية من أوكرانيا".

وأفادت السفارة الروسية بأنها زودت الجانب الإسرائيلي بـ"مواد متعلقة تساعد على فهم الموقف الروسي على نحو أفضل. وهي تتضمن أدلة على اتهام القيادة العسكرية - السياسية الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب".

كما أشارت السفارة إلى "الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز وجرائم الحرب والتطهير العرقي التي ارتكبتها الحكومة الأوكرانية في دونباس".

وعن العرض الإسرائيلي للتوسط بين موسكو وكييف، أوضحت السفارة أن "بينيت عرض خدمة الوساطة في إسرائيل لوقف الأعمال العدائية. وأبلغه بوتين أن الوفد الروسي موجود في مدينةفي بيلاروسيا ومستعد للتفاوض مع كييف".

وزعمت السفارة الروسية أيضًا أن الغرض من العملية ليس احتلال أوكرانيا، وإنما "حماية مواطني دونباس واجتثاث النازية من أوكرانيا".

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