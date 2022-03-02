هرتسوغ يزور قبرص قبل لقاء مرتقب مع إردوغان

يُجري الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، زيارة رسمية إلى قبرص اليوم، الأربعاء، في محاولة للتوافق معها قبل لقائه المتوقع مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويتوقع أن ينقل هرتسوغ رسالة إلى الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، مفادها أن التقارب بين إسرائيل وتركيا لن تلحق ضررا بالتحالف بين إسرائيل وقبرص، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان هرتسوغ قد نقل رسالة مشابهة إلى اليونان خلال زيارة رسمية إلى أثينا، قبل أسبوعين.

ورفض ديوان الرئيس الإسرائيلي ذكر التاريخ الدقيق لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة، لكن وسائل إعلام تركية أفادت بأن لقائه مع إردوغان سيعقد يوم الأربعاء المقبل.

وفتح هرتسوغ قناة اتصال مع إردوغان، بعد توليه منصب الرئيس الإسرائيلي، وتحدث مع إردوغان أربع مرات عبر الهاتف. وفي المرة الأولى، تلقى هرتسوغ اتصالا من إردوغان، الذي هنأه بانتخابه للمنصب. وفي المرة الثانية، تحدث هرتسوغ مع إردوغان في أعقاب اعتقال زوجين إسرائيليين واشتباه تركيا بأنهما جاسوسين، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنهما. وفي المرة الثالثة أجرى إردوغان محادثة مع هرتسوغ لتعزيته بوفاة والدته.

كذلك اتصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع إردوغان ليشكره على جهوده في الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين. وكانت هذه أول محادثة بين رئيس حكومة إسرائيلي وإردوغان منذ العام 2013.

وتحدث إردوغان وهرتسوغ، بداية الأسبوع الماضي، للمرة الرابعة، حول احتمال لقائهما قريبا، بعد تصريحات إردوغان، مؤخرا، حول لقاء كهذا.

وقال هرتسوغ، يوم الأربعاء الماضي، إنه "سأزور الشهر المقبل جاراتنا على شواطئ البحر المتوسط، اليونان وقبرص وتركيا، وسألتقي مع زعمائها". وأضاف أنه "إلى جانب هؤلاء، أحافظ على علاقة قريبة ودافئة مع القيادة في مصر والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية. وأعتزم تجنيدهم جميعا إلى شراكة إقليمية في مواجهة أزمة المناخ".

ويأتي تصريح هرتسوغ بعد فترة بدت فيها العلاقات بين إسرائيل وتركيا تتحسن. وأعلن إردوغان، الشهر الماضي، أنه سيلتقي هرتسوغ "من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة" بين الدولتين.