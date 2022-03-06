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الصحة الإسرائيلية: 4562 إصابة جديدة بكورونا و471 بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 11:56

الصحة الإسرائيلية: 4562 إصابة جديدة بكورونا و471 بحالة خطيرة
فحوصات كورونا الموجبة تستمر بالانخفاض (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 12 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 4562 إصابة جديدة بالفيروس، في مؤشر لاستمرار الانخفاض في الحالات التي بحاجة لتسرير وأيضا للحالات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، سجلت 1021 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات النشطة 54321 إصابة نشطة.

وبذلك، أترفع إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلام عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، إلى 3670867 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للوفيات 10276 حالة وفاة.

ومع انحسار الموجة الخامسة تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة، إجراء فحصوات لاكتشاف كورونا، حيث، أخذت، أمس السبت، 30167 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 15.12% منها موجبة.

وعلى الرغم من تراجع العدوى والإصابة، يرقد 1090 مصابا في مستشفيات البلاد، بينهم 471 مصابا بحالة خطيرة، و219 بحالة خطيرة جدا، بينما 196 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، لوحظ التراجع بالمعدل الأسبوعي في الإصابات والوفيات والحالات الخطيرة، حيث سجلت 52446 إصابة بالأسبوع الماضي بتراجع بنسبة 32.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 228 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 32.5%، كما سجلت 85 حالة وفاة بتراجع بنسبة 53.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

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#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#فحوصات موجبة

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