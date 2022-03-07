شاكيد: إسرائيل تستعد لاستيعاب 100 ألف أوكراني يهودي

تطرقت وزير الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إلى الانتقادات حول رفض إسرائيل استقبال لاجئين من أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي، وادعت أن إسرائيل استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين الأوكرانيين، لكنها شددت على أن إسرائيل ستستقبل أوكرانيين يهود كمهاجرين إليها.

وقالت شاكيد خلال مقابلة في إطار مؤتمر تعقد القناة 12 التلفزيونية اليوم، الإثنين، إنه "قياسا بالدول المجاورة لأوكرانيا، استوعبت إسرائيل عددا كبيرا قياسا بعدد السكان. ونواجه تحدي كبيرا، وهو أن نستوعب هنا عشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، من مستحقي قانون العودة"، الذي يسمح بهجرة اليهود فقط من أنحاء العالم إلى إسرائيل.

وأضافت شاكيد أنه "يوجد في أوكرانيا نحو 200 ألف مستحق (للهجرة إلى إسرائيل) وفي روسيا 600 ألف. و20% من الذين جاؤوا حتى اليوم هم مستحقين. وكدولة صغيرة، لدينا مشكلة في استيعاب أعداد كبيرة. وينبغي قول الحقيقة، وهي أن أوروبا مفتوحة أمام هؤلاء المواطنين (الأوكرانيين) وبإمكانهم العمل فيها".

واعتبرت شاكيد أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وملقى علينا واجب استيعاب أي يهودي. ونحن ننفذ ذلك. وتوجد أمام أولئك الأشخاص الذين يهربون من أوكرانيا دول كثيرة التي تستوعبهم مع تأشيرة عمل، ونحن نستوعب غير يهود أيضا".

وأضافت شاكيد في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أنه "لا توجد دولة بإمكانها فتح أبوابها أمام من يريد الدخول إليها من دون قيود، وبالطبع ليس دولة إسرائيل".

وبحسب شاكيد، فقد دخل إلى إسرائيل قرابة 2800 مواطن أوكراني حتى الآن، وأن 10% منهم يعتبرون كمستحقين بموجب "قانون العودة". وتابعت أن وزارتها ستسمح "بحصة إنسانية" لأشخاص ليسوا مستحقين للهجرة بموجب "قانون العودة". وادعت أن إسرائيل ستستوعب أوكرانيين أكثر من بريطانيا والدول المجاورة لأوكرانيا.

ووفقا لمعطيات سلطة السكان والهجرة، فإن السلطات الإسرائيلية رفضت استقبال 129 أوكرانيا، وطردتهم. ووصل إلى إسرائيل، أمس، 745 أوكرانيا، وتم طرد 17 منهم.

وبحسب شاكيد، فإن إسرائيل تستعد لاستقبال 100 ألف مهاجر من أوكرانيا وروسيا بموجب "قانون العودة"، بادعاء أنهم فارون من الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال مؤتمر لهجرة اليهود، اليوم، إسرائيل "ستركز على استيعاب لاجئين يهود" من أوكرانيا. وأضاف "أننا ملزمون باستقبال أولئك اليهود الذين يهربون من أماكن خطيرة بأفضل صورة، وأن يشعروا أن الباب مفتوح والبيت دافئ. ويحظر أن تضع بيروقراتيتنا الداخلية عقبات".