الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان

اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الإثنين، 3 أشخاص للاشتباه بمحاولتهم تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "استطلاعات الجيش رصدت ثلاثة مشتبه فيهم يقتربون من السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل بالقرب من قرية الغجر (المحتلة)"، مضيفا أنهم شوهدوا خلال إلقائهم حقيبة عبر المنطقة الحدودية.

ولفت أنه "بعد استدعاء قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى المكان تم اعتقال الأشخاص الثلاثة، وعُثر في المنطقة بعد تمشيطها على 5 قطع أسلحة من نوع Mp5 بالإضافة إلى ذخيرة لسلاح M16".

ولم يكشف الجيش تفاصيل عن هوية الأشخاص الثلاثة.

وفي 26 نيسان/أبريل الماضي، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد قال إن الجيش أوقف عملية تهريب أسلحة، عبر الحدود الشمالية مع لبنان.

وذكر بينيت آنذاك "أحبطنا هذه الليلة عملية تهريب أسلحة غير عادية، على الحدود اللبنانية حيث تم ضبط 100 قنبلة يدوية، كان من المخطط استخدامها لتنفيذ عمليات (إرهابية)، ضبطنا جميعها".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، على مدار العامين الأخيرين، هدوء نسبيا، إلا أنه بين الفينة والأخرى تعلن إسرائيل عن حدث أمني في المنطقة، مثل القبض على متسللين أو مهربين، أو إسقاط طائرات مسيرة أو رصد إطلاق صواريخ من لبنان.