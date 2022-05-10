  2. إسرائيليات
  3. أخبار

لأول مرة منذ 24 عاما: مجلس استيطاني بالضفة الغربية

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 07:43

لأول مرة منذ 24 عاما: مجلس استيطاني بالضفة الغربية
خطوة لتعزيز المشروع الاستيطاني بالضفة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

وقع القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، أمس الإثنين، على أمر يقضي بتوحيد مستوطنتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" ضمن مجلس محلي استيطاني واحد، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.

وحظي أمر القائد العسكري بدعم ومصادقة من وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، علما أنه لأول مرة منذ 24 عاما يتم الإعلان عن إقامة مجلس استيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن عن إقامة مجلس استيطاني جديد، بعد توصية لجنة الحدود بوزارة الداخلية وتوقيع الوزيرة شاكيد في أوائل أيار/مايو الجاري على توصية لوزير الأمن غانتس الذي وافق على المخطط، حيث وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش على أمر توحيد المستوطنتين ضمن مجلس استيطاني واحد، بحسب ما أوضحت الصحيفة.

ورحب رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات بالضفة، يوسي دغان، بهذه الخطوة، قائلا إن "آخر مجلس محلي للمستوطنات تأسس في الضفة الغربية هو بيت إيل، قبل 24 عاما".

وأشار إلى أن مستوطنتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" كانت تتبع إلى المجلس الإقليمي للمستوطنات، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز وتطور المشروع الاستيطاني بالضفة.

وأضاف دغان "هذه خطوة من شأنها أن تعزز إستراتيجيا وبشكل ملموس جميع المستوطنات في الضفة، وستوفر حلا بلديا بمستوى المعيشة للمستوطنين واستثمار أعلى بكثير للمستوطنات ولصالح المستوطنين بالضفة، فالتجربة تثبت أن توحيد السلطات وإنشاء مجالس محلية للمستوطنات بالضفة، يساهمان في النمو والازدهار".

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#مجلس المستوطنات
#يوسي دغان
#بيني غانتس
#أييليت شاكيد

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

موافقة على زيادة عدد حراس الأوقاف بالأقصى... بايدن قد يزور القدس الشرقيّة
موافقة على زيادة عدد حراس الأوقاف بالأقصى... بايدن قد يزور القدس الشرقيّة

2022-05-09

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان

2022-05-09

استطلاع: نحو 8 مقاعد للمشتركة والموحّدة دون نسبة الحسم
استطلاع: نحو 8 مقاعد للمشتركة والموحّدة دون نسبة الحسم

2022-05-09

الأكثر قراءة

البنتاغون: إجبار أوكرانيين على إخلاء منازلهم وإرسالهم قسرا إلى روسيا

البنتاغون: إجبار أوكرانيين على إخلاء منازلهم وإرسالهم قسرا إلى روسيا

2022-05-09
أم الفحم: تسليم جثماني منفذيْ عملية الخضيرة لعائلتيهما

أم الفحم: تسليم جثماني منفذيْ عملية الخضيرة لعائلتيهما

2022-05-09
تقرير: إسرائيل تخطط لاغتيال قياديين في حماس في الخارج

تقرير: إسرائيل تخطط لاغتيال قياديين في حماس في الخارج

2022-05-09
حوادث الطرق: مصرع شاب من سخنين وإصابتان خطيرتان بجديدة المكر

حوادث الطرق: مصرع شاب من سخنين وإصابتان خطيرتان بجديدة المكر

2022-05-09
ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

2022-05-09