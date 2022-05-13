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الصحة الإسرائيلية: معامل تناقل عدوى كورونا يتجاوز 1

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 13:03

الصحة الإسرائيلية: معامل تناقل عدوى كورونا يتجاوز 1
مركز تطعيم ضد كورونا في البلاد (getty images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ارتفع معامل تناقل عدوى فيروس كورونا إلى أكثر 1، لأول مرة منذ بداية نيسان/أبريل الفائت، وذكرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة أن المعامل ارتفع إلى 1.03.

وسجلت إصابة 2015 شخصا بالفيروس، أمس، إثر إجراء 35,571 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 5.66%.

ويرقد 352 مريضا بكورونا في المستشفيات، 103 منهم في حالة خطيرة، بينهم 48 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 10,749 منذ بداية الجائحة.

وتفيد معطيات وزارة الصحة بأن ثلاثة من المرضى في حالة خطيرة هم دون سن 40 عاما، وسبعة مرضى في الأربعينات من أعمارهم، وثمانية في الخمسينات، والباقين فوق سن 60 عاما.

ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 16.090 شخصا، بينما يتواجد 22.579 شخصا في حجر صحي.

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#كورونا
#معامل تناقل العدوى
#الصحة الإسرائيلية

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