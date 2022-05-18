تعيين أول سفير إسرائيلي لدى تشاد منذ 50 عاما

عينت إسرائيل الدبلوماسي بن بورغل، أول سفير لتل ابيب لدى دولة تشاد، وذلك بعد عقود من القطعية بين البلدين، انتهت بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مطلع 2019، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن، بورغل وهو سفير إسرائيل لدى السنغال أيضا، قدم، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي.

وبهذا التعيين، أصبح بورغل أول سفير إسرائيلي لدى تشاد منذ 50 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "هذه خطوة مهمة للغاية في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها في عام 2019".

كان رئيس تشاد السابق إدريس ديبي، قد زار إسرائيل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في أول زيارة رسمية لرئيس من هذه الدولة.

وفي العام 2018، زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى، جمهورية تشاد، وعقد اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة التشادية وعلى رأسهم ابن الرئيس التشادي، إدريس ديبي إتنو، وذلك بغية استئناف العلاقات الدبلوماسية وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدولة الأفريقية المسلمة.

وكانت تشاد قد أعلنت قطع علاقاتها مع إسرائيل نحو 50 عاما بسبب الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي حينه كانت قناة الاتصال المشتركة بين إسرائيل وتشاد، هو رجل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، ورجل الظل الملقب بـ"الحصن" (ماعوز)، وشغل منصب المبعوث الخاص لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، للعالمين، العربي والإسلامي، الذي وطد علاقته بابن الرئيس التشادي، إتنو.