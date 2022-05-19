رؤساء المعارضة يهددون نتنياهو بـ"عواقب" تأييد الليكود لقانون حكومي

هدد رؤساء أحزاب اليمين في المعارضة، شاس و"يهدوت هتوراة" والصهيونية الدينية، رئيس المعارضة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بأنه ستكون هناك "عواقب"، بضمنها "تفكيك هيئة رؤساء المعارضة" ما يعني وقف التنسيق بينها، في حال أيد أعضاء كنيست من الليكود قانونا تطرحه الحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس.

وجرت المحادثة بين نتنياهو ورؤساء أحزاب المعارضة عبر الهاتف، مساء أمس، وتعالى الصراخ خلالها، بحسب مصدر سياسي. وقال رؤساء أحزاب المعارضة لنتنياهو إنه "لا يعقل أن يستسلم لحملة الائتلاف من أجل تأييد مشروع القانون، فيما لا تنجح الحكومة نفسها بتشريعه بسبب مشاركة القائمة الوحدة في الحكومة".

وأوضح قسم من رؤساء أحزاب المعارضة لنتنياهو أن تأييد أعضاء كنيست من الليكود لمشروع القانون، الأسبوع المقبل، ستكون "عواقب" على وحدة المعارضة ضد الحكومة، وخاصة بما يتعلق بدفع مشاريع قوانين في الكنيست.

ويقضي مشروع قانون "من الزي العسكري إلى الدراسة" بإعطاء منح لجنود "في مكانة اقتصادية معينة" لتمويل 66% من القسط الدراسي في الجامعات.

وبادر وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، إلى مشروع القانون هذا عندما كان وزيرا للأمن، عام 2016.

وطالب رؤساء أحزاب المعارضة نتنياهو بمعارضة مشروع القانون، "وإلا فإنه لن تكون هناك أهمية لهيئة رؤساء المعارضة"، وهددوا بأنهم لن يستمروا في معارضة مشاريع قوانين أخرى تطرحها الحكومة. لكن في موازاة ذلك، يؤيد ناخبو الليكود بمعظمهم مشروع القانون لتمويل تعليم جنود مسرحين فقراء نسبيا، كون هذه الشريحة تندرج ضمن مؤيدي الليكود.

وتهدد كتلة "يهدوت هتوراة"، التي تمثل الحريديين الأشكناز، بأنه في حال خرق الليكود طاعة أحزاب المعارضة في مواضيع تهم ناخبيه، فإنه سيكون من الصعب منع شركاءه من القيام بالأمر نفسه وتأييد قوانين تهم ناخبيهم في المستقبل.

وعبر عضوا الكنيست عن الليكود، يوآف غالانت ونير بركات، اليوم عن تأييدهما لمشروع القانون. وقال غالانت إنه سيلتزم بقرار حزبه، لكنه وصف عدم تأييد القانون أنه سيكون "خطأ سياسيا". وتابع أنه "يجب إسقاط الحكومة والتصويت ضدها، لكن يجب استثناء موضوع الجنود".

وطلب وزير الأمن، بيني غانتس، نتنياهو خلال محادثة هاتفية بينهما، أمس، بتأييد القانون لدى طرحه في الكنيست، يوم الإثنين المقبل. وأعلن نتنياهو في بيان أنه طلب من غانتس تأييد تمويل لدراسة الجنود في الجامعات بنسبة 100% من القسط الدراسي، وأن "على جميع القوى الصهيونية أن تتحد كي يحصل جميع الجنود الذي أدوا خدمة عسكرية كاملة على تمويل كامل".