وحدة خاصة للاحتلال لمنع الفلسطينيين التنقل عبر فتحات الجدار

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لواء عسكري سيكون مسؤولا عن منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية عبر فتحات جدار الفصل العنصري، بحسب ما أفدت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن اللواء سيتشكل من قوات "لواء كفير" وسيسمى "اللواء العملياتي"، وسينتشر على طول عشرات الكيلومترات من خط التماس لمنع عبور الفلسطينيين عبر فتحات الجدار من الضفة الغربية إلى ما يسمى داخل الخط الأخضر.

وأوضحت الصحيفة أنه في المرحلة الأولى، سيتم خلال الأسابيع المقبلة نشر عناصر من اللواء الجديد على "خط التماس" في منطقة "مكابيم"، وفي حال نجحت الخطة المعدة لتحسين الحراسة وحماية منطقة التماس، سيتم مستقبلا نشر المزيد من القوات على مختلف مناطق الجدار مع الضفة وخط التماس.

ونشر جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة الآلاف من جنوده على طول خط التماس ومنطقة جدار الفصل، وأقر خطة لإعادة تأهيل وتحديث الجدار وإغلاق الفتحات، وذلك بعد موجة العمليات المسلحة داخل البلدات الإسرائيلية في الشهرين الماضيين.

يذكر أنه في أعقاب موجة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الشهرين الماضيين، عزز جيش الاحتلال بشكل كبير من قواته في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس ومنطقة جدار الفصل، وذلك لمنع عبور الفلسطينيين إلى الداخل، إذ يقدر جيش الاحتلال أن 40 ألف فلسطيني كانوا يدخلون يوميا عبر فتحات الجدار دون تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر.