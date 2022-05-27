منظمة المعلمين تلغي خطواتها الاحتجاجية المتعلقة بالطلاب

أعلنت منظمة المعلمين اليوم، الجمعة، عن إلغاء التشويشات في العمل في المدارس فوق الابتدائية، التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي.

وبهذا الإعلان يكون رئيس نقابة المعلمين، ران إيرز، قد استجاب لطلب رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبس، بإلغاء التشويشات في عمل المعلمين بحلول نهاية العام الدراسي، والتي كانت تشمل عدم تجهيز شهادات الطلاب وحفلات التخريج وغيرها.

وشددت منظمة المعلمين على استمرار التشويشات في عمل المعلمين في الأمور التي لا تتعلق بالطلاب، وبضمنها أنشطة وزارة التربية والتعليم أو المشاركة في دورات استكمال وعدم عقد الاجتماعات المتعلقة بالقضايا التربوية.

وكانت محكمة العمل القطرية قد رفضت طلب وزارة التربية والتعليم إصدار أمر احترازي ضد إجراءات منظمة المعلمين، فيما ادعت الوزارة أن منظمة المعلمين لا يمكنها القيام بهذه الخطوات بادعاء أن الغصلاحات لا تمس رواتب المعلمين وحجم ساعات عملهم. وستنظر المحكمة في الإجراءات الاحتجاجية التي لم تعلن منظمة المعلمين عن إلغائها.

ودعا إيرز أعضاء منظمة المعلمين إلى المشاركة في مظاهرة نقابة المعلمين في المدارس الابتدائية، يوم الإثنين المقبل، والتي ستؤدي إلى إنهاء الدوام الدراسي في ساعات الظهر.

وكتب إيرز في رسالة وجهها إلى المعلمين ان وزارة المالية لا تجري مفاوضات مع منظمة المعلمين قبيل التوقيع على اتفاقية أجور جديدة.

وهاجمت وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا – بيطون، إيرز واعتبرت أنه "حان الوقت كي يتقدم جهاز التعليم إلى القرن الواحد والعشرين، وأن يتقدم ران إيرز إلى هناك أيضا". واضافت أن "مفهومه القديم لا يعكس الوضع الحقيقي".

وتأتي احتجاجات نقابة المعلمين ومنظمة المعلمين على خلفية النقص الشديد بالمعلمين في جهاز التعليم كله، ومطالبة برفع أجور المعلمين.