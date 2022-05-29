طيران الاحتلال يحلق بأجواء غزة تحسبا من إطلاق قذائف صاروخية

يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم شديد ضد قطاع غزة، في حال إطلاق قذائف صاروخية ردا على الاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة، من خلال "مسيرة الأعلام" التي تنظمها حركات الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة والعنصرية في البلدة القديمة، واقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال اليوم، الأحد.

وفي هذا السياق، يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة، منذ صباح اليوم وحتى منتصف الليلة المقبلة، وهو في حالة جهوزية لشن غارات في القطاع.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن حركة حماس ليست معنية بالتصعيد، ويعتبر الاحتلال أن احتمال إطلاق قذائف صاروخية من القطاع ضئيل، وكرر ادعاءه أن "هذا الوضع الذي تنجح فيه حماس بإشعال الوضع في القدس والضفة الغربية وتكون فيه محصنة في غزة مريح لحماس"، بحسب موقع "واينت" ("يديعوت أحرونوت") الإلكتروني.

إلا أن جيش الاحتلال سيغير تقديراته، حسب "واينت"، في حال سقوط شهداء أو تصعيد شديد من جانب قوات لاحتلال في القدس، خلال هذا اليوم، واحتمال إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، إلى جانب احتمال "إطلاق رمزي" لقذائف صاروخية من لبنان.

ويعتبر جيش الاحتلال أيضا أن حركة الجهاد الإسلامي قد لا تتقبل تصعيدا ضد الفلسطيين في القدس وأن تطلق قذائف صاروخية "من دون موافقة حماس"، وفي هذه الحالة سيشن هجمات ضد الجهاد الإسلامي أو ضد حماس.

وفي هذه الأثناء، يتصاعد عدوان المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوي نابلس في الضفة الغربية، ومن شأن هذا العدوان أن يشعل الضفة الغربية. وأشار "واينت" إلى أن المستوطنين بادروا إلى العدوان في حوارة، عندما اقتحموها بادعاء إنزال أعلام فلسطين داخل البلدة، "واستمر ذلك بحراسة جنود للمستوطنين الذين قاموا بإنزال أعلام فلسطين وسعوا لاستفزاز أهالي البلدة".

وصعّد المستوطنون عدوانهم في حوارة، أول من أمس، باقتحامهم حوارة مجددا وأطلقوا النار باتجاه مقهى وكسروا زجاجه. ويزعم جيش الاحتلال أنه يتحسب من فقدان السيطرة في حوارة.

وذكر "واينت" أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة نفذ المستوطنون أكثر من 40 هجوما ضد الفلسطينيين، وُصفت بأنها "جرائم قومية من جانب جهات اليمين المتطرف"، وضد قوات الاحتلال، 11 هجوما بينها وقع في نهاية الأسبوع الماضي.