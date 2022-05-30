الخارجية الإسرائيلية: سورينام تخطط لفتح سفارة في القدس

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن دولة سورينام تخطط لفتح سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت الوزارة، في بيان مقتضب، إلى أن وزير خارجية سورينام، ألبرت رامدين، أبلغ نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد بهذا القرار، خلال اجتماعهما بالقدس.

وجاء في البيان: "خلال الاجتماع بين وزيري الخارجية، أعلن رامدين، أن بلاده تخطط لفتح سفارة في القدس، عاصمة إسرائيل (على حد تعبير الوزارة الإسرائيلية)، قريبًا".

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الوزيرين وقّعا خلال اجتماعهما على اتفاق بشأن "المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الإسرائيلية والسورينامية".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية لبيد، عرض على نظيره، إرسال مساعدات إنسانية بهدف مساعدة السكان الذين تُركوا بلا مأوى، في أعقاب الفيضانات الشديدة التي ضربت شمال سورينام قبل حوالي شهر.

وحتى الآن، افتتحت الولايات المتحدة الأميركية وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس، سفارات لها بالقدس، فيما ترفض غالبية دول العالم، التي تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.