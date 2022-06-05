مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحاصر المسجد القبلي

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي قام عناصرها بمحاصرة المسجد القبلي ومنع من المصلين الدخول والخروج منه، وفرض تقييدات مشددة على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وتأتي هذه الاقتحامات الجماعية للأقصى التي دعت إليها منظمات "الهيكل" المزعوم، بمناسبة ما يسمى (شفوعوت) عيد "نزول التوراة"، الذي يتزامن مع الذكرى الـ55 لاحتلال الشطر الشرقي من القدس.

مسنّة فلسطينية تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/YDG1YCvCHu — موقع عرب 48 (@arab48website) June 5, 2022

وتزامنت الدعوات اليهودية لاقتحام الأقصى، مع دعوات مقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى، والرباط الدائم فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته من التغول الإسرائيلي.

وتركز منظمات "الهيكل" بـ"عيد نزول التوراة" على تعزيز "السجود الملحمي" في ساحات الأقصى، وعلى القراءة الجماعية العلنية للتوراة، بهدف تكريس أدائها للطقوس العلنية الجماعية بالمسجد، والشعائر التلمودية في ساحات الحرم.

ويعتقد اليهود أن "شفوعوت" أحد أعياد الحج اليهودية الثلاثة التي كان اليهود يؤمون فيها "هيكل سليمان" المزعوم، علما بأن عيدي الحج الآخرين هما عيد الفصح وعيد العرش.

قوات الاحتلال تقتحم المسجد القبلي #القدس pic.twitter.com/evzLkmjWgI — موقع عرب 48 (@arab48website) June 5, 2022

وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم، اقتحم عناصر قوات التدخل السريع من شرطة الاحتلال ساحات الحرم، وقاموا بمحاصرة المسجد القبلي وإغلاقه بالسلاسل الحديدية، حيث تم منع الفلسطينيين الدخول إليه، وكذلك تم محاصرة المرابطين داخل المسجد ومنعوا من مغادرته.

وقام عناصر قوات التدخل السريع في الانتشار في ساحات الحرم وإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين، وعلى الرغم من ذلك، قام العشرات من الفلسطينيين بتأدية صلاة الضحى لفترة طويلة بمسار اقتحامات المستوطنين قبالة المصلى القبلي، وفي الجهة الشرقية من الساحات.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى على شكل مجموعات تضمن كل مجموعة 40 مستوطنا، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

ومنذ الفجر فرضت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة عند أبواب المسجد الأقصى وفرض تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، ومنعت من الشبان الدخول للمسجد والصلاة فيه، فيما عزلت وحاصرت المرابطين بداخله عن أماكن ومسارات اقتحام المستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من داخل المسجد الأقصى، قبل أن تفرج عن أحدهم وتبعده عن ساحات الحرم.

ويتوقع أن يشارك المئات من المستوطنين في عمليات الاقتحام للأقصى في الفترة الصباحية التي بدأت مرحلتها الأولى عند السابعة صباحا، وستتواصل حتى الحادية عشر ظهرا، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثانية والنصف.