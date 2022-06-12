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تقرير: بايدن يزور البلاد منتصف تموز المقبل

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 21:40

تقرير: بايدن يزور البلاد منتصف تموز المقبل
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال مسؤولون إسرائيليون إن زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المرتقبة إلى البلاد قد تتم منتصف تموز/ يوليو المقبل وتستمر ثلاثة أيام.

ولفتت التقارير إلى أن الموعد المقترح للزيارة الذي تمت مناقشته خلال مباحثات أجريت بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم الأميركيين، اليوم الأحد، هو خلال الفترة بين 13 و15 تموز/ يوليو المقبل.

وأفادت التقارير بأن البرنامج الأولي المقترح هو وصول بايدن إلى البلاد ليل 13 - 14 تموز/ يوليو المقبل، أو في صبيحة اليوم التالي.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن في 14 تموز/ يوليو مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في مدينة القدس.

وفي اليوم التالي، يزور الرئيس الأميركي الضفة الغربية المحتلة، حيث يجتمع بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة بيت لحم، على أن يزور كنيسة المهد في المدينة.

وأوضحت التقارير أنه من غير الواضح ما إذا كان بايدن سيصل إلى البلاد بعد أو قبل زيارته التاريخية للسعودية.

من جهة أخرى، شددت وسائل الإعلام الإسرائيلية على عزم الإدارة الأميركية الإعلان عن خطوة على مسار تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، خلال زيارة بايدن إلى المنطقة، ورجحت أن تتمثل الخطوة باتفاقية طيران والتزام السعودية بفتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي.

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#الرئيس الأميركي
#جو بايدن
#القدس
#بيت لحم
#محمود عباس

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