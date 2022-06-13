الصحة الإسرائيلية: ارتفاع معامل تناقل عدوى كورونا إلى 1.51

استمرت مؤشرات تزايد انتشار فيروس كورونا بالارتفاع، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، وارتفع معامل تناقل العدوى إلى 1.51.

وسُجل تشخيص 5817 إصابة جديدة بكورونا، أمس، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 26.38%، بعد إجراء أكثر من 27 ألف فحص.

ويرقد في المستشفيات 385 مريضا بكورونا، بينهم 100 مريض في حالة خطيرة، و22 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ويوجد حاليا 28,316 مريضا بكورونا حاليا، غالبيتهم العظمى في حالة طفيفة.

وبلغت حصيلة الوفيات 10,882 وفا منذ بداية الجائحة.

وخلال الأسبوع الأخير، أصيب 33,018 شخصا بكورونا، وتوفي 10 أشخاص إثر إصابتهم بالفيروس.