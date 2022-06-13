  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع معامل تناقل عدوى كورونا إلى 1.51

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 09:56

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع معامل تناقل عدوى كورونا إلى 1.51
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

استمرت مؤشرات تزايد انتشار فيروس كورونا بالارتفاع، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، وارتفع معامل تناقل العدوى إلى 1.51.

وسُجل تشخيص 5817 إصابة جديدة بكورونا، أمس، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 26.38%، بعد إجراء أكثر من 27 ألف فحص.

ويرقد في المستشفيات 385 مريضا بكورونا، بينهم 100 مريض في حالة خطيرة، و22 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ويوجد حاليا 28,316 مريضا بكورونا حاليا، غالبيتهم العظمى في حالة طفيفة.

وبلغت حصيلة الوفيات 10,882 وفا منذ بداية الجائحة.

وخلال الأسبوع الأخير، أصيب 33,018 شخصا بكورونا، وتوفي 10 أشخاص إثر إصابتهم بالفيروس.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#فحوصات موجبة
#معامل تناقل العدوى

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسؤولون بالائتلاف يتعهدون بعدم إخلاء مستوطنة "حوميش" قريبا
مسؤولون بالائتلاف يتعهدون بعدم إخلاء مستوطنة "حوميش" قريبا

2022-06-13

كوخافي عن حرب مقبلة مع "حزب الله": آلاف الأهداف بلبنان في معركة ستستمرّ طويلا
كوخافي عن حرب مقبلة مع "حزب الله": آلاف الأهداف بلبنان في معركة ستستمرّ طويلا

2022-06-12

تقرير: بايدن يزور البلاد منتصف تموز المقبل
تقرير: بايدن يزور البلاد منتصف تموز المقبل

2022-06-12

الأكثر قراءة

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

2022-06-12
قتيل في جت المثلث

قتيل في جت المثلث

2022-06-12
الحكومة تصادق على قانون الأبارتهايد... والائتلاف عاجز عن تمريره

الحكومة تصادق على قانون الأبارتهايد... والائتلاف عاجز عن تمريره

2022-06-12
غضب في الجِش: عمليات سطو مسلّح وسرقة

غضب في الجِش: عمليات سطو مسلّح وسرقة "تحدث أمام أعين الشرطة"

2022-06-12
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

2022-06-12