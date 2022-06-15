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إضراب الأطباء الخميس والجمعة إثر اعتداء على طبيبة

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 22:00

إضراب الأطباء الخميس والجمعة إثر اعتداء على طبيبة
(تصوير: وزارة الصحة الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يشرع الأطباء في البلاد، في إضراب عام يستمر على مدار يومي الخميس والجمعة، وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتواصلة على العاملين في المهن الطبية.

ويأتي الإضراب في أعضاب تعرض طبيبة لاعتداء في عيادة محلية في بلدة في وسط البلاد، مساء الثلاثاء.

ويشمل الإضراب الذي أعلن عنه رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، بروفيسور تسيون حغاي، جميع المشافي والعيادات المحلية.

ويعمل الأطباء أثناء الإضراب وفقا لساعات الدوام خلال أيام السبت.

وجاء في بيان صدر عن النقابة أنه "لقد أوضحنا في العام الماضي أننا لن نتسامح مع أي حالة عنف يتعرض لها الأطباء".

ولفت إلى أن "الإضراب الأخير للنقابة أدلى إلى اتخاذ قرار حكومي مهم بوضع أقسام شرطية في غرف الطوارئ وتخصيص القوى العاملة اللازمة" لحماية الأطباء.

وشددت النقابة على أن ذلك "لا يكفي وأنها تسعى إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على الأرض".

وأضافت "طالما أننا لا نرى إجراءات حقيقية على الأرض في المدى القريب، فسوف نكثف الخطوات الاحتجاجية حتى يستيقظ شخص ما ويدرك أن العنف في النظام الصحي هو وباء حقيقي".

وجدد بروفيسور حغاي مطالبته بتعزيز الأنظمة الأمنية في عيادات المجتمع وصناديق المرضى، وقال "اليوم أصبح من الواضح مرة أخرى أن الطاقم الطبي يتعرض للعنف في النظام الصحي بأكمله".

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#نقابة الأطباء
#إضراب عام

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