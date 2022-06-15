الصحة الإسرائيلية: 7661 إصابة جديدة بكورونا و119 بحالة خطيرة

سجلت 7661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، فيما واصلت معدلات الإصابة والعدوى والفحوصات الموجبة بالارتفاع، مع زيادة في الحالات الخطيرة والارتفاع بالحالات التي بحاجة إلى تسرير في المستشفيات، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وفي ظل الارتفاع بالإصابة والعدوى، قال مُنسق كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور سلمان زرقا، إن 50% من الإصابات النشطة شخصت بالإصابة بالمتحورة الجديدة "BA5"، حيث لا يوجد نجاعة للتطعيم ضده.

وأوضح أنه يتم فحص فرض إجراءات للحد من تفشي الفيروس، وبضمنها وجوب وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.

وبلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 34275 حالة نشطة، وذلك بعد تسجيل 730 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأحصت وزارة الصحة الإسرائيلية 4202599 إصابة بكورونا 10882 حالة وفاة جراء الفيروس وذلك منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في البلاد في آذار/مارس 20220.

ومع ارتفاع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.46، يلاحظ الارتفاع المتدرج في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 412 مصابا، بينهم 119 مصابا بحالة خطيرة، و30 وصفت حالتهم بالخطيرة جدا، بينما تم ربط 27 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 261 مصابا بالطفيفة.

وبظل التقديرات بتفشي موجة سادسة من الجائحة في البلاد، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا، عبر محطات الفحص المتنقل، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 24507 عينات مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 34.35% منها موجبة.

ومع تسجيل معدلات قياسية يومية بنتائج الفحوصات الموجبة، أظهر المعدل الأسبوعي الارتفاع المستمر في إصابات كورونا، إذ شخصت 39735 إصابة خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع بنسبة 106.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 94 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 38.2%، فيما أعلن عن وفاة 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس.