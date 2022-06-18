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وزيرة التربية تدعم احتجاج المعلمين في البلاد والإضراب الجزئي متواصل

تاريخ النشر: 18/06/2022 - 22:30

وزيرة التربية تدعم احتجاج المعلمين في البلاد والإضراب الجزئي متواصل
مدرسة الحكمة الشاملة في كابول (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تواصل نقابة المعلمين في البلاد، يوم غد الأحد، إجراءاتها الاحتجاجية على موقف وزارة المالية الإسرائيلية من المفاوضات القائمة لرفع أجور المعلمين، وأعلنت إضرابا جزئيا في روضات الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في كل البلاد، حيث سيبدأ الدوام الدراسي عند الساعة العاشرة صباحا.

واستثنت منظمة المعلمين مؤسسات التعليم الخاص التي من المقرر أن تنتظم فيها الدراسة كالمعتاد.

وعبّرت وزيرة التربية الإسرائيلية، يفعات - شاشا بيطون، في مقابلة لها، مساء السبت، عن دعمها لخطوات نقابة المعلمين الاحتجاجية وقالت إن "احتجاجات المعلمين شرعية".

وقالت بيطون إن "الأمر متعلّق بوزارة المالية، ونحن نفعّل كل القوة من أجل التقدم في المفاوضات".

وأضافت بيطون منتقدة، وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان "بناء كل القصة على العُطلات هذه ليست خطة عمل" وأشارت إلى أنه "لطالما وزارة المالية لم تتوصل لتسوية سنجد أنفسنا في أزمة خطيرة، المعلمون سيغلقون الأبواب في نهاية الشهر وليس من المؤكد أنهم سيعودوا، معلمون كثر يطلبون الاستقالة، إذا لم نعطيهم الأفق فلن نجد معلمين في جهاز التربية".

وأعلنت منظمة المعلمين عن تصعيد احتجاجاتها في ظل تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان ومسؤولي مكتبه، جهاز التعليم سيما وأنه بحاجة لإنقاذ فوري؛ وفق ما جاء في بيان لها.

وطالبت المنظمة باتفاق من أجله تحسين رواتب المعلمين من أجل ردع انهيار جهاز التعليم، إذ حذرت على مدار الأيام الأخيرة من تصعيد الاحتجاجات قبل أن تعلن اليوم عن الخطوة الاحتجاجية بعد غد الأحد على مستوى البلاد؛ على حد تعبيرها.

ومما يذكر أن منظمة المعلمين أعلنت، مؤخرا، عن سلسلة خطوات احتجاجية في البلاد تنفيذا لمطلبها بزيادة أجور المعلمين، وللضغط على وزارة المالية بتسريع وتيرة المفاوضات مع المنظمة والتوصل إلى اتفاق أجور جديد دون شروط إضافية على شكل زيادة ساعات التعليم أو المساس بأيام العطل المدرسية.

وتصر المنظمة على إنهاء التفاوض على أجور المعلمين، والبدء بخطوات حثيثة للتوقيع على اتفاق جديد ينهي مسألة الأجور للمعلمين الجدد والقدامى.

بودكاست عرب 48

#إضراب المعلمين

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