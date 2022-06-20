اعتقال 5 مشتبهين باحتيال دولي قدره 120 مليون شيكل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، خمسة مشتبهين بارتكاب عملية احتيال دولي، إذ قام المشتبهون بالاحتيال على عشرات المستثمرين من البلاد وخارجها قدرها 120 مليون شيكل.

ووفقا للشرطة فإنها أجرت تحقيقا سريا على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، و"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وبمرافقة مكتب النيابة العامة - قسم الضرائب والاقتصاد.

وقالت إنه "جرى جمع الأدلة، أثناء التحقيق، للاشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون، وعرقلة إجراءات التحقيق". وداهم أفراد الشرطة من "الوحدة القُطرية للتحقيق في الاحتيال - (ياحا)" في "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، منازل المشتبهين وألقوا القبض عليهم. كما ضبطوا أدلة ذات صلة للتحقيق.

ويستدل من مواد التحقيق حتى الآن، وفقا للشرطة، أن "المشتبهين قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة. ومن خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبهين، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية".

ووفقا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" (عيون قارة) للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.