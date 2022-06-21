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شاكيد تبحث مع نظيرها المغربي "آليات تطوير التعاون"

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 17:32

شاكيد تبحث مع نظيرها المغربي "آليات تطوير التعاون"
شاكيد ولفتيت
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحثت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، مع نظيرها المغربي، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، سبل "تطوير آليات التشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

جاء ذلك في اجتماع عمل بين الجانبين في الرباط، حضره عدد من كبار مسؤولي الوزارتين، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيان صدر عنها.

وذكر البيان أن "للقاء يندرج في سياق الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، الموقع أمام الملك محمد السادس في كانون الأول/ ديسمبر 2020".

وذكر أن اللقاء يعكس "التزام البلدين باستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين النظراء المغاربة والإسرائيليين".

واعتبر أن "اللقاء كان مناسبة لتبادل مثمر بين الوزيرين، بشأن قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعيهما على التوالي والآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين".

وأمس، الإثنين، بدأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية زيارة رسمية إلى المغرب، غير محددة المدة.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقّعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أميركي للعاصمة الرباط.

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#وزيرة الداخلية الإسرائيلية
#أييليت شاكيد
#عبد الوافي لفتيت
#المغرب
#إسرائيل

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