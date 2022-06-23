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إعادة فتح سفارة إسرائيل في كييف لعدة أيام لأول مرة منذ نشوب الحرب

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 09:50

إعادة فتح سفارة إسرائيل في كييف لعدة أيام لأول مرة منذ نشوب الحرب
مقر السفارة الإسرائيلية في كييف (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعادت إسرائيل فتح سفارتها في كييف لأول مرة منذ الغزو الروسي ونشوب الحرب في أوكرانيا، نهاية شباط/فبراير الماضي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، فتح السفارة في كييف، أمس وأول من أمس، بوجود طاقم السفارة لعدة أيام، بهدف منح خدمات قنصلية.

وأضاف البيان أن أكثر من 80 شخصا حصلوا على خدمات قنصلية من السفارة الإسرائيلية في كييف خلال اليومين الماضيين، كما تم منح خدمات كهذه في مدينة لفيف.

وقال بودسكي إن "وجودا دبلوماسيا إسرائيليا في كييف هام جدا بالنسبة لنا، ويشكل إشارة أخرى لدعم إسرائيل لإوكرانيا".

وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن الخدمات القنصلية التي ستمنح في كييف ولفيف ستكون متاحة في أوقات متفاوتة وبتنسيق مسبق.

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#أوكرانيا
#كييف
#سفارة إسرائيلية
#لفيف
#خدمات قنصلية

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