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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا والحالات الخطيرة الخميس

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 10:10

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا والحالات الخطيرة الخميس
فحوصات كورونا (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بتشخيص 9781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 34,600 فحص ونسبة فحوصات موجبة 28.27%.

وسُجل ارتفاع بثماني وفيات قياسا بمعطيات الوزارة أمس، حيث بلغت حصيلة الوفيات اليوم 10919 منذ بداية الجائحة.

وفيما تراجع معامل تناقل العدوى إلى 1.25، إلا أن عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة ارتفع إلى 217، بينهم 38 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي و41 مريضا وصفت حالتهم بالحرجة.

ويرقد في المستشفيات 841 مريضا بكورونا، وُصفت حالة 85 منهم بأنها متوسطة، فيما حالة 412 من المسررين طفيفة.

ويبلغ إجمالي المصابين الحاليين بكورونا 56,214. وأصيب بالفيروس خلال الأيام السبعة الماضية 171,737، وتوفي من جراء الإصابة بالفيروس خلال الأيام السبعة الماضية 17 مريضا.

وإثر ارتفاع مؤشرات انتشار كورونا، أوصت وزارة الصحة بأن يضع جميع السكان الكمامات في الأماكن المغلقة، وبضمنها الرحلات الجوية وفي الحافلات، إلى جانب شبكات التسوق والمستشفيات والعيادات.

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#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#حالات خطيرة
#معامل تناقل العدوى
#حصيلة الوفيات

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