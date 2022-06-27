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الصحة الإسرائيلية: 11438 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة 37%

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 11:15

الصحة الإسرائيلية: 11438 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة 37%
معدلات قياسية بالإصابات وتوصية بارتداء الكمامة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 11438 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، في أعلى معدل يومي يسجل في البلاد منذ بدء الموجة السادسة، في وقت تواصل نتائج الفحوصات الموجبة بالارتفاع، وذلك مع الارتفاع المتدرج بالإصابات والحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية وتسرير، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا سجلت 1034 إصابة جديدة، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 53828 حالة نشطة، في مؤشر لتراجع طفيف على الحالات النشطة التي بلغت بالأسبوع الماضي أكثر من 60 ألف حالة.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة بأن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا بلغ 4308559، بينما الإجمال التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10940 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وفي ظل الحالة الوبائية، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، وتم خلال الـ24 ساعة الماضي أخذ 33928 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 37% منها موجبة، وذلك على الرغم من تواصل معامل تناقل العدوى بالتراجع، حيث بلغ 1.18.

وفيما تراجع معامل تناقل العدوى، بيد أن الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية تواصل الارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1007، بينهم 285 مصابا بحالة خطيرة و56 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 50 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 562 مصابا بالطفيفة.

ومع استمرار الموجة السادسة للجائحة، سجل المعدل الأسبوعي بإصابات ووفيات كورونا والحالات الخطيرة، معطيات قياسية، حيث سجلت 68613 إصابات خلال الأسبوع الماضية بارتفاع بنسبة 32.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 306 إصابات خطيرة بارتفاع بنسبة 75.9%، بينما أعلن عن وفاة 26 شخصا تأثرا بإصابتهم بكورونا بارتفاع بنسبة 36.8%

وعقب ارتفاع مؤشرات انتشار كورونا، أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن يضع جميع السكان الكمامات في الأماكن المغلقة، وبضمنها الرحلات الجوية وفي الحافلات، إلى جانب شبكات التسوق والمستشفيات والعيادات.

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