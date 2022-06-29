الصحة الإسرائيلية: نحو 12 ألف إصابة بكورونا والفحوصات الموجبة بارتفاع

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في البلاد، فيما سجلت 11949 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الثلاثاء، في مؤشر لعودة ارتفاع الفحوصات الموجبة، وذلك رغم التراجع الطفيف على معامل تناقل العدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تسجل يوميا أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا، فمنذ منتصف الليل حتى الثامنة صباحا سجلت 1134 إصابة بكورونا، وبذلك ارتفع الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 64356 حالة نشطة، علما أن المعدل بالأسبوع الماضي بلغ 50 ألف حالة.

وفي ظل الموجة السادسة للجائحة، بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا في البلاد 4333659 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10946 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ورغم التراجع الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.13، بيد أن الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية تواصل الارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1025 مصابا، بينهم 293 مصابا بحالة خطيرة، و49 بحالة خطيرة جدا، بينما 41 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 476 مصابا بالطفيفة.

ومع استمرار الموجة السادسة للجائحة، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من عمل محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 41316 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 32.31% منها موجبة.

ومنذ مطلع حزيران/يونيو الجاري، تواصل المعدلات الأسبوعية بإصابات ووفيات كورونا بالارتفاع، وتسجيل إحصاءات قياسية، إذ شخصت 71860 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 23.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

كما شخصت 357 إصابة جديدة بحالة خطيرة بارتفاع بنسبة 72.5%، فيما أعلن عن وفاة 27 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس، بارتفاع بنسبة 22.7 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.