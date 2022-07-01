لبيد يبدأ ولايته باجتماعين مع رئيس الشاباك ومنسق شؤون الأسرى الإسرائيليين

يعقد رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية، يائير لبيد، أول اجتماعين بعد توليه المنصب، اليوم الجمعة، مع كل من رئيس الشاباك، رونين بار، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.

ويأتي اجتماع لبيد مع بلوم بعد أيام قليلة من نشر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مشاهد مصورة للأسير لديها هشام السيد، وهو يخضع لتنفس اصطناعي، ما يدل على تراجع في حالته الصحية. لكن لبيد ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، قررا أول من أمس، أنهما يرفضان صفقة تبادل أسرى جزئية مع حماس، وإنما صفقة كاملة تستعيد إسرائيل من خلالها جثتي الجنديين هدار غولدين وشاؤول أورون، اللذين قتلا خلال العدوان على غزة في العام 2014 والمواطنين السيد وأفرا منغيستو.

والمفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر، في حالة جمود في هذه الأثناء، بحسب تقارير إسرائيلية، وذلك بسبب رفض إسرائيل الإفراج في إطارها عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل خلالها إسرائيليون.

وفيما يتعلق بأجندة لبيد، فإن سيترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لأول مرة، بعد غد الأحد.

ويزور لبيد العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلتقي بالرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون.

في غضون ذلك، نشر مكتب لبيد قائمة بأسماء طاقم الموظفين الكبار في مكتب رئيس الحكومة الانتقالية. وسيرأس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة، داني فيسلي. وستتولى منصب المديرة العامة لمكتب رئيس الحكومة، نعاما شولتس، وسيتولى منصب المستشار الإعلامي والناطق باسم رئيس الحكومة، روعي كونكول. وجميع هؤلاء يعملون إلى جانب لبيد منذ سنوات عديدة.