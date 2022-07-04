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بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة لتصل إلى 1.25%

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 21:31

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة لتصل إلى 1.25%
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رفع بنك إسرائيل، سعر الفائدة الأساسيّ في الاقتصاد الإسرائيليّ بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.25%.

وذكر البنك في بيان أن قرار زيادة أسعار الفائدة، يأتي في ظل حالة عدم يقين اقتصادية قد تشهدها إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وقال إنّ "التباطؤ المحتمل في النشاط الاقتصادي العالمي، في ضوء آثار الحرب في أوكرانيا وتباطؤ النشاط الصناعي في الصين، وعدم اليقين السياسي محليا، قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".

وتتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشارت توقعات البنك إلى أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 5%، على أن يتباطأ إلى متوسط 3.5% في العام المقبل، وفق البيان.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.25% ليصل بذلك إلى 0.35%، وذلك لأول مرة يقرر فيها بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة الذي كان منخفضا نسبيا منذ العام 2018.

وكانت التوقعات تشير حينها إلى أن يقدم بنك إسرائيل على رفع سعر الفائدة بنسبة تقدر بين 0.1 و0.15%، وجاء رفع نسبة الفائدة بأكبر مما توقعه معظم الخبراء، وقام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ عام 2018 لاحتواء التضخم الذي تجاوز الحد المستهدف.

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#بنك إسرائيل
#سعر الفائدة

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