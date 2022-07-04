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سلاح الجو الإسرائيلي يخفق باعتراض طائرتين مسيرتين لحزب الله

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 10:27

سلاح الجو الإسرائيلي يخفق باعتراض طائرتين مسيرتين لحزب الله
منصة "كاريش" (تصوير شركة إنرجيان)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أخفق سلاح الجو الإسرائيلي في إسقاط طائرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة أطلقها حزب الله، أول من أمس السبت، باتجاه منصة حقل الغاز "كاريش"، في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وتسيطر عليه الأخيرة.

وواجه طيارون إسرائيليون صعوبة في إسقاط طائرتي حزب الله المسيرتين، وفقا لتحقيق يجريه الجيش الإسرائيلي، وكشف موقع "واللا" الإلكتروني عنه اليوم، الإثنين.

وأشار التحقيق العسكري إلى أن مسيرات حزب الله اتجهت فوق البحر إلى منصة "كاريش" عند الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت، قادمة من جهة لبنان.

وبحسب التحقيق العسكري الإسرائيلي، فإن أطلقت طائرتين مقاتلين باتجاه الطائرات المسيرة، وتمكنت من اعتراض وإسقاط إحداها بواسطة صاروخ، وبعد ذلك واجه الطيارون الإسرائيليون صعوبة في متابعة مسيرة ثانية، وعندما جرى إطلاق صاروخ نحوها لم يتمكن من إصابتها.

وأضاف التحقيق العسكري أن الطيارين الإسرائيليين لم يتمكنوا من رصد الطائرة المسيرة الثالثة، بسبب تحليقها على ارتفاع منخفض. وإثر ذلك، تقرر خلال مشاورات أن تعترضها بارجة صواريخ بعدما رصدتهما بشكل واضح وأطلقت باتجاههما صاورخين من طراز "باراك".

ومن أجل تنفيذ اعتراض الطائرتين، جرى إخلاء المجال الجوي من طائرات حربية إسرائيلية. ونقل "واللا" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن هذا الموضوع لا يزال قيد التحقيق.

بودكاست عرب 48

#منصة "كاريش"
#سلاح الجو الإسرائيلي
#طائرات مسيرة
#حزب الله

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