إصابة متوسطة لإسرائيلي تعرض للطعن قرب بني براك

أصيب رجل إسرائيلي (47 عاما) بجروح متوسطة بعد تعرضه للطعن في بلدة بني براك في ساعات متأخرة من الليل، حيث لم تعرف ملابسات الحادثة، فيما تشتبه الشرطة أن عملية الطعن لدوافع قومية.

وتلقت طواقم الإسعاف في ساعات متأخرة من الليل، بلاغا عن جريح جراء تعرضه للطعن قرب مدينة بني براك، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لرجل جريح ونقله على وجه السرعة وهو بحالة متوسطة إلى مستشفى "شيبا" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب جسر للمشاة على شارع رقم 4، حيث لم تحدد أسباب وخلفية الحادث، فيما لا تستبعد الشرطة أن تكون الخلفية قومية.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن عملية الطعن نفذت لأسباب غير واضحة، حيث قام المنفذ بالهرب من المكان، فيما تواصل الشرطة أعمال البحث والتفتيش عن المشتبه.

وقالت الشرطة في بيانها إن "خلفية الحادث لم تتضح" ، مما يعني أنها لم تستبعد احتمال أن يكون الطعن هجوما "بدوافع قومية"، وفقا لمزاعم الشرطة.