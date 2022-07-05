الاحتلال يدعي تعرض قواته لإطلاق نار شمال غربي نابلس

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، تعرض قواته لإطلاق نار من قبل مجهولين قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية، شمال غربي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن قواته المتمركزة عند حاجز عسكري على مدخل "حومش"، تعرضت لإطلاق نار من مركبة عابرة.

وقال الاحتلال إن قواته ردت بإطلاق النار باتجاه المركبة التي لاذت بالفرار. وأضاف أن قواته شرعت بعمليات تمشيط للمنطقة بحثا عن المنفذين، مؤكدا عن وقوع إصابات في صفوف قواته.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة، نصبت حاجزا على الطريق الرئيسي الرابط بين جنين ونابلس.

وأوقفت قوات الاحتلال المركبات المارة ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم وحدوث أزمة مرورية في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في محيط قرى: رمانة، وتعنك، وزبوبا.