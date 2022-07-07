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"تسخين العلاقات": إسرائيل وتركيا توقعان اتفاق طيران

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 15:26

"تسخين العلاقات": إسرائيل وتركيا توقعان اتفاق طيران
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وقعت إسرائيل وتركيا اليوم، الخميس، على اتفاق طيران متبادل، لأول مرة منذ العام 1951، ويسمح بتسيير شركات طيران إسرائيلية رحلات جوية إلى غايات عديدة في تركيا، وبتسيير شركات طيران تركية رحلات جوية إلى إسرائيل.

ويأتي توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى في أعقاب زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، كوزير للخارجية إلى أنقرة، قبل أسبوعين، ولقائه مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو. وهذا الاتفاق هو جزء من قرار الجانبين بتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وقال لبيد في بيان، اليوم، إن "التوقيع بالأحرف الأولى يشكل مرحلة هامة في الطريق نحو توقيع كامل على اتفاق الطيران الذي يتوقع أن يسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستئناف رحلاتها إلى تركيا. والتوقيع اليوم، بواسطة مديري سلطات الطيران المدني في إسرائيل وتركيا، جاء في أعقاب مفاوضات مفتوحة وبناءة خلال الأسابيع الأخيرة وعو علامة في الطريق من أجل دفع العلاقات بين الدولتين".

كذلك يأتي توقيع الاتفاق بعد لقاء وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، مع نظيرتها التركية، قبل عدة أشهر في إطار تفاهمات متبادلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المواصلات الإسرائيلية أن "وزيرة المواصلات ميخائيلي ستستمر في العمل من أجل تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين إسرائيل ودول المنطقة. وعلاقات الطيران بيننا وبين دول المنطقة هي أداة إستراتيجية من أجل تطوير اقتصاد إسرائيل والحفاظ على مناعة إسرائيل في المنطقة".

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#إسرائيل
#تركيا
#اتفاق طيران
#تسخين علاقات

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